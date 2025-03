Serie B: il Pisa domina il Cosenza e vede la A, Sampdoria sempre più a fondo

COSENZA-PISA 0-3

Ritrovata la vittoria nell’ultimo turno di campionato prima della pausa Nazionali, il Pisa fa visita al Cosenza, in un match che mette l’una contro l’altra la seconda e l’ultima della classifica di Serie B. Touré sfiora la traversa per i toscani al 12’, prima del gol con cui Moreo porta avanti gli ospiti al 24’: la rete arriva al termine di una mischia convulsa in area di rigore e dopo una serie di clamorosi salvataggi sulla linea di porta da parte del Cosenza (con l’aiuto anche di un legno). Trovato il vantaggio, alla mezz’ora il Pisa segna pure il 2-0: Touré stoppa il pallone di petto sugli sviluppi di un corner e batte poi Micai con uno spettacolare destro al volo sotto la traversa. Gol capolavoro quello segnato dal tedesco e che indirizza di fatto già il match. A complicare ancor di più la situazione in casa Cosenza è poi il rosso diretto che l’arbitro mostra a Sgarbi al 36’: l’espulsione arriva per un calcio sul volto di Semper, colpito mentre era impegnato in un’uscita bassa. Passa giusto una manciata di minuti e i Lupi della Sila restano addirittura in nove per il doppio giallo a Martino. Oltre a lasciare il campo, il difensore del Cosenza regala pure un calcio di punizione al limite dell’area al Pisa, dal quale nasce il 3-0: il tiro di Angori sbatte infatti prima sulla traversa e poi sulla schiena di Micai, finendo quindi in rete. I nerazzurri sfiorano poi pure il poker nella ripresa con Lind. Il Pisa centra la seconda vittoria di fila e si porta a 63 punti, allungando a +8 sul terzo posto dello Spezia: la promozione diretta in Serie A per i toscani si fa sempre più concreta. Fanalino di coda della classifica resta invece il Cosenza, fermo a 25 punti.