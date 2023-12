Serie B: il Parma è Campione d’Inverno, frenano Venezia e Como. Ok la Cremonese

SERIE B

La squadra di Pecchia piega 3-1 la Ternana e chiude il girone d’andata davanti a tutti con un turno di anticipo, 2-2 per i lagunari contro il Lecco: Fabregas fa 3-3 contro il Palermo

© ipp Diciottesimo turno di Serie B: il Parma supera 3-1 la Ternana in rimonta e si laurea Campione d’Inverno con un turno di anticipo. Vantaggio umbro con Raimondo, poi Man, Cyprien e Bernabé. Frena il Venezia, che non va oltre il 2-2 contro il Lecco, così come il Como, che si salva al 92’ nel pazzo 3-3 col Palermo. Poker della Cremonese, che travolge 4-0 il Modena e si rilancia nelle prime posizioni, mentre il Cittadella stende lo Spezia 4-1.

PARMA-TERNANA 3-1

Vittoria e titolo di Campione d’Inverno per il Parma, che piega in rimonta per 3-1 la Ternana. Pronti via e i ducali cercano di imporre il loro ritmo al match, ma all’ottavo minuto di gioco vanno sotto di un gol: azione rapida dei rossoverdi sulla sinistra, finalizzata dal tap-in vincente di Raimondo. La reazione dei padroni di casa è rabbiosa e immediata, con Dennis Man che pesca subito la giocata solitaria per l’1-1 al 10’. Il fantasista romeno è tra i più ispirati tra le file dei gialloblù, e sfiora il 2-1 poco dopo la mezzora con un pallonetto che esce di pochissimo. La squadra di Pecchia flirta più volte con il raddoppio, ma al duplice fischio il risultato è in equilibrio, sull’1-1. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli emiliani completano la rimonta, con due gol nel giro di pochi minuti per mettere il match in cassaforte: al 52’ il neoentrato Cyprien sigla il 2-1 con una gran botta da fuori, e tre minuti più tardi Bernabé avvia e conclude l’azione sviluppata sulla destra da Man, che realizza l’assist per il 3-1 dello spagnolo. Nel finale gli ospiti provano timidamente a riaprirla, senza però riuscirci. Vince il Parma 3-1 e vola in vetta a 38 punti, a +4 sul Venezia secondo. Bloccata a quota 17 la Ternana, in quindicesima posizione.

VENEZIA-LECCO 2-2

Frena il Venezia, che non va oltre il 2-2 in casa contro il Lecco. I lagunari cominciano bene al Penzo, gestendo il possesso del pallone e cercando di innescare Gytkjaer. Al 21’ però passano inaspettatamente in vantaggio gli ospiti, con il calcio di rigore trasformato da Lepore. Gli arancioneroverdi sfiorano il pari alla prima vera occasione della loro partita, ma Melgrati blocca la conclusione di Lella allungando il piede. I lombardi si difendono bene nei restanti minuti del primo tempo, che si chiude sul punteggio di 1-0. A inizio ripresa il Venezia riesce a ribaltarla, anche qui con due gol in rapida successione: al 57’ Johnsen riporta l’incontro in equilibrio su assist di Tessmann, il quale completa la rimonta tre minuti più tardi con la rete del 2-1. Quando tutto lascia pensare ad una gestione tranquilla da parte dei veneti, ecco che gli uomini di Bonazzoli trovano il 2-2: al 71’ Novakovich apparecchia per l’ex Cagliari Ionita, che annulla la rimonta della squadra di casa. Nel finale gli ospiti restano in dieci uomini a causa della doppia ammonizione di Lemmens, ma la manciata di secondi di superiorità numerica non favorisce i padroni di casa. Finisce 2-2, con il Venezia che sale a 34 punti, a -4 dal Parma capolista. Diciassettesima posizione per il Lecco, a quota 17 punti.

COMO-PALERMO 3-3

Pirotecnico 3-3 tra Como e Palermo. Come spesso accade gli ospiti approcciano bene nei primi minuti, e poco dopo il quarto d’ora di gioco stappano la partita: diagonale mancino perfetto di Di Francesco, che firma il vantaggio rosanero. La squadra di Corini sembra non accontentarsi e mette più volte alle corde quella di Fabregas, ma i primi quarantacinque minuti terminano con il punteggio di 1-0. In avvio di ripresa i biancoblù colpiscono immediatamente e riportano l’incontro in equilibrio: al 46’ cross dalla destra di Curto e incornata vincente di Cutrone. Gli uomini di Fabregas completano momentaneamente la rimonta al 58’, con il 2-1 di Gabrielloni (sul secondo assist di giornata di Curto), ma dopo meno di cinque minuti il Palermo rientra in partita: Brunori inventa per il 2-2 di Segre. I rosanero, galvanizzati dal pari, trovano coraggio per spingersi in avanti, e all’82’ riescono nell’impresa della contro-rimonta: assist di Stulac per il 3-2 di Jensen. Nel finale i padroni di casa riescono a salvarsi e a portare a casa il punto: al 92’ viene fischiato un calcio di rigore in favore dei biancoblù (con la squadra di Corini che rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Marconi), con Simone Verdi che insacca il 3-3 dal dischetto in pieno recupero. Finisce 3-3, con le due squadre che si dividono la posta in palio: 32 punti totalizzati fin qui dal Como, tre in più rispetto ai 29 del Palermo.

CREMONESE-MODENA 4-0

Poker della Cremonese, che si rilancia nelle posizioni di alta classifica travolgendo 4-0 il Modena. Dominio totale dei grigiorossi in avvio di gara, con gli ospiti che si difendono nel tentativo di non subire gol. Al 16’ ecco che arriva l’1-0 degli uomini di Stroppa, grazie alla rasoiata di Collocolo dal limite dell’area. Nel quarto d’ora successivo i padroni di casa si scatenano, con un uno-due micidiale che archivia la pratica già nella prima mezzora: al 29’ Pickel firma il raddoppio, con Ghiglione che due minuti più tardi raccoglie la respinta del palo sul tiro di Coda e cala il tris. Il Modena di fatto non è praticamente più in campo, e al 38’ subisce anche il quarto gol: cross di Sernicola e zampata di Pickel, che sigla la sua doppietta personale calando il poker per i lombardi. Il secondo tempo viene consegnato alla storia solamente per le statistiche: i canarini cercano tiepidamente di fare la partita, senza però mai impensierire i loro avversari. Vince la Cremonese 4-0 e sale a 32 punti, a -2 dal Venezia secondo.

CITTADELLA-SPEZIA 4-1

Quattro gol segnati anche dal Cittadella, che in casa spazza via lo Spezia per 4-1. Gli ospiti provano a fare la partita nelle primissime fasi, ma verso il quarto d’ora di gioco gli amaranto la sbloccano: torre perfetta di Pandolfi per l’inserimento di Carriero, che tocca sull’uscita di Zoet e fa 1-0. L’assistman diventa protagonista anche poco prima della mezzora, ma il suo colpo di testa da pochi passi si stampa sulla traversa: il primo tempo termina con i padroni di casa avanti di una rete. I liguri sembrano avere una marcia in più al rientro dagli spogliatoi, e al 61’ arriva l’1-1: pallone messo in mezzo a rimorchio dalla destra, con Luca Moro che colpisce a botta sicura forte di destro. La reazione della formazione allenata da Gorini è immediata: al 75’ il neoentrato Pittarello riporta in vantaggio i padroni di casa, su assist di Vita. Nei minuti finali i veneti dilagano: all’81’ Pittarello trova la doppietta con il gol del 3-1, e poi cinque minuti dopo regala l’assist a Maistrello per il 4-1 finale. Con questo successo il Cittadella sale a 32 punti, esattamente il doppio rispetto ai 16 dello Spezia, ancora penultimo.