Serie B: il Frosinone aggancia la vetta. Ok l’Avellino, pari in Padova-Sudtirol

CARRARESE-FROSINONE 0-2

Il Frosinone fa visita alla Carrarese allo Stadio dei Marmi, dove la partita si stappa al 41’: l’arbitro assegna un calcio di rigore per una trattenuta in area di Zuelli e Calò trasforma il penalty nell’1-0 per i ciociari. Nel recupero del primo tempo Marinelli fischia poi un altro rigore a favore degli ospiti per un presunto fallo di mano di Ruggeri, ma il Var lo richiama e il direttore di gara torna sui propri passi. In avvio di ripresa Raimondo sigla quindi il raddoppio, ma è in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata: è un grave errore quello dell’attaccante giallazzurro, il quale toglie di fatto a Gelli un gol che, senza il suo tocco, sarebbe stato regolare. La squadra di Alvini continua a spingere e al 65’ l’arbitro indica nuovamente il dischetto del rigore, dopo aver visto un contatto in area tra Imperiale e Oyono. Anche in questo caso il Var richiama però Marinelli, che cambia la sua decisione: dal rigore per il Frosinone si passa infatti al giallo ad Oyono per simulazione. Il gabonese era però già ammonito e viene quindi espulso. La Carrarese inizia allora a spingere alla ricerca del pari, ma a colpire in ripartenza è Ghedjemis al 90’. Il Frosinone vince così 2-0 e si porta a 21 punti, agganciando il Modena (in campo domenica). La Carrarese resta a 14 punti.



PADOVA-SUDTIROL 1-1

All’Euganeo va in scena la sfida tra Padova e Sudtirol, con i bolzanini bravi a portarsi in vantaggio al 43’. A siglare l’1-0 ci pensa il solito Merkaj, ottimo nell’incornare in rete il cross di Molina. Il primo tempo va, dunque, in archivio con l’Alto avanti nel risultato, mentre al 69’ Kofler si deve impegnare per negare il pareggio a Capelli, salvando sulla linea di porta. L’1-1 i biancoscudati lo trovano però all’85’: il Var richiama l’arbitro per segnalargli un fallo di mano di Federico Davi in area e Bortolussi trasforma il penalty che ne consegue. Il match termina allora in pareggio, risultato che porta il Padova a 14 punti e il Sudtirol a 11.



AVELLINO-REGGIANA 4-3

L’Avellino accoglie la Reggiana al Partenio, stadio in cui sono gli ospiti a passare in vantaggio al 21’, quando l’autogol di Simic permette agli emiliani di portarsi sull’1-0. Il primo tempo si chiude però in pareggio, visto il calcio di rigore con il quale Roberto Insigne riesce a fare 1-1 al 32’. Nella ripresa Biasci trascina quindi avanti i padroni di casa al 50’, ma tra il 55’ e il 62’ una doppietta di Novakovich riporta in vantaggio la Regia. I Lupi non si lasciano però affossare e trovano la forza per stravolgere ancora una volta il risultato. Prima Simic pareggia al 64’, riscattando l’autorete del primo tempo, e poi Palumbo timbra al 70’ il 4-3 che chiude il match. L’Avellino ritrova così la vittoria dopo oltre un mese e sale a 16 punti, sorpassando proprio la Reggiana: i granata restano infatti fermi a 15 punti.