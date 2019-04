Serie B: il Brescia perde in 10 uomini, il Lecce vince 1-0 e l’agguanta in vetta

28/04/2019

Il Lecce vince lo scontro diretto in vetta alla classifica battendo il Brescia 1-0 e agganciando in testa proprio i lombardi (che però hanno una partita in meno). Decisivo il gol all’80’ di Tabanelli , che sbuca sul primo palo sul cross di Meccariello. Il Brescia rinvia la promozione in Serie A che poteva arrivare già al Via del Mare. Il Cittadella rimonta le due reti di vantaggio dell’ Ascoli grazie a Panico e Moncini che fissano il 2-2. La Cremonese riesce a sfondare il muro del Foggia (1-0) con Arini al 90’.

CITTADELLA-ASCOLI 2-2

Al 7’ c’è subito un’ottima chance per il Cittadella: Iori serve Panico che spara il destro sulla traversa. Sulla ribattuta Valentini s’immola sul tap-in di Moncini. Al 14’ è invece l’Ascoli a rendersi pericoloso, con Frattesi che prende la mira da fuori area, ma il suo destro sorvola di poco la traversa di Paleari. Al 36’ gli ospiti si portano in vantaggio: calcio di punizione di Ciciretti dalla trequarti, pallone scodellato al centro dove svetta Valentini, bravo a insaccare di testa col pallone che scheggia la parte inferiore della traversa. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio marchigiano: traversone di Cavion dalla destra, velo di Rossetti e Ardemagni, dopo una buona protezione del pallone, trova l’angolino basso aiutato anche dalla deviazione di Cancellotti. Allo scadere l’Ascoli sfiora addirittura il tris ma Paleari si oppone a Frattesi. A inizio ripresa i veneti tornano in campo più aggressivi con una punta in più (Scappini per Schenetti): Lanni salva su Panico con i piedi, Scappini accorcia le distanze ma è in posizione di fuorigioco. Ma poco dopo, nel giro di tre minuti i padovani riequilibrano il match: al 62’ Panico fugge in percussione dopo lo scambio con Moncini e batte Lanni sotto le gambe, poi al 65’ Benedetti trova Moncini che non sbaglia col piatto destro la rete della rimonta. Il Cittadella va alla ricerca del 3-2 ma si deve accontentare del pareggio, che le consente comunque di agganciare l’ultima posizione utile per entrare nei playoff.



CREMONESE-FOGGIA 1-0

Al 4’ una punizione battuta da Kragl finisce sulla barriera, il successivo tiro di Gerbo viene respinto da Claiton. Al 7’ i padroni di casa sono costretti subito a un cambio: risentimento muscolare per Croce che lascia spazio a Soddimo. Poco dopo il Foggia ci riprova su calcio piazzato dal limite con Mazzeo, ma il suo sinistro sfila sul fondo. Al 17’ Leali respinge coi pugni la botta di Montalto. Al 34’ ci prova Gerbo da distanza siderale: destro che termina a lato alla destra di Agazzi. Nel recupero del primo tempo Piccolo va vicinissimo all’1-0: follia di Martinelli che perde palla al limite dell’area, ne approfitta l’attaccante che s’inserisce e calcia a botta sicura, si salva Leali. I padroni di casa reclamano un calcio di rigore al 55’ per un tocco di mano in area di Ranieri: l’arbitro Zini lascia correre. La Cremonese sfiora il gol in un paio di circostanze poco dopo il 70’: prima Mogos ci prova da distanza ravvicinata (pallone a lato di poco), poi il rasoterra velenoso di Castrovilli trova la risposta di Leali che devia in calcio d’angolo. Kragl mette paura ad Agazzi con un sinistro a giro terrificante, ma il pallone sfiora il palo sulla destra. Al 90’, però, i lombardi riescono a sfondare il muro pugliese: comodo tap-in di Arini di testa nell’area piccola sugli sviluppi di una punizione, ma è davvero clamoroso l’errore Leali, che sbaglia un comodo intervento e condanna il Foggia allo Zini. Grigiorossi a un solo punto dalla zona playoff