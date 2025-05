Playoff Serie B: la Juve Stabia crolla sul più bello, Cremonese in finale

Per il secondo anno consecutivo, la Cremonese potrà giocarsi la promozione in Serie A tramite i playoff. I grigiorossi erano con le spalle al muro dopo la sconfitta nel match d'andata (2-1), ma hanno svolto alla perfezione il proprio lavoro. La rete di Castagnetti (28') ha indirizzato la sfida, chiusa sul 3-0 con l'uno-due nella ripresa di Johnsen (60') e Vandeputte (66'): nulla da fare per le Vespe, in dieci per il rosso ad Andreoni (59').