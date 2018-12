Squalificati, salvo Spalletti: sarà in panchina contro la Juve

04/12/2018

Niente squalifica per Luciano Spalletti , espulso a Roma dall'arbitro Rocchi. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti solo ammonito con diffida il tecnico nerazzurro, che dunque sarà in panchina nel big match Juve-Inter . "Recidivo, l'allenatore al 48' del secondo tempo è uscito dall'area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale ", si legge nel comunicato. Fermati invece per un turno gli espulsi Barella , Cionek e Romulo .

In totale sono sette, tutti per un turno, gli squalificati in serie A dopo le partite della 14/a giornata. Oltre ai già citati Romulo, Barella e Cionek, è stata inflitta una giornata di stop anche ai già diffidati Bessa del Genoa, Calabresi del Bologna, Vitor Hugo della Fiorentina e Rossettini del Chievo.



Quanto invece alle società, è stata inflitta una multa di 15mila euro al Napoli per il lancio a Bergamo, da parte di suoi sostenitori, "di diversi bengala e fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria". Duemila euro di multa anche all'Atalanta, per lancio di tre fumogeni in campo da parte dei tifosi.