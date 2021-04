Serie A: Spezia-Inter 1-1, nerazzurri a +10. Juve-Parma 3-1

L'Inter pareggia 1-1 sul campo dello Spezia (Perisic risponde a Farias) e in classifica si porta a +10 sul Milan sconfitto 2-1 in casa dal Sassuolo. La Juventus batte 3-1 il Parma (doppietta di Alex Sandro e gol di de Ligt) e si porta a -1 dai rossoneri. Successi esterni per 1-0 della Sampdoria a Crotone e del Cagliari a Udine. Finisce 1-1 tra Bologna e Torino, 2-2 tra Genoa e Benevento.