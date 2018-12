Serie A: Roma-Inter 2-2, i nerazzurri agganciano il Napoli al 2° posto

02/12/2018 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Gol, emozioni, sviste arbitrali e proteste. Non è mancato nulla in questo Roma-Inter davvero entusiasmante, un match giocato con pochi tatticismi e che ha regalato un pareggio che lascia l'amaro in bocca a entrambe le squadre perché serve a poco. Il punticino permette ai nerazzurri, rimontati per ben due volte, di agganciare il Napoli al secondo posto, ma il Milan quarto è ora un po' più vicino. L'Olimpico, che da quando è alla guida dell'Inter ha sempre portato bene a Spalletti (tre vittorie prima di oggi), stasera è rimasto un po' indigesto al tecnico, espulso nel finale per proteste da Rocchi. Un pari a Roma non è mai da buttare, ma contro una squadra in emergenza sprecare due volte il vantaggio è qualcosa di abbastanza sciagurato. Ai giallorossi, in piena emergenza, invece serve solo per il morale, visto che la zona Champions è ora un po' più lontana (5 punti). Il risultato è tutto sommato giusto, anche se i ragazzi di Di Francesco possono disperarsi per il palo colpito da Florenzi e per un rigore abbastanza netto non concesso per uno sgambetto di D'Ambrosio su Icardi. I giovani, Zaniolo su tutti, hanno dato una grande risposta al loro tecnico, ma i recuperi degli infortunati illustri è basilare per provare la rimonta.



E' lunga la lista degli infortunati per Di Francesco, che deve fare a meno di Dzeko, De Rossi, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e all'ultimo di Fazio. Perotti e Pastore sono recuperati, ma solo per la panchina. Largo ai giovani, dunque, con Zaniolo, Schick e Under in campo tutti assieme dal primo minuto. Spalletti, invece, deve rinunciare solo al grande ex, Nainggolan, e rispetto al Tottenham ci sono tre novità: Borja Valero, Keita e Joao Mario. Il primo tempo è piacevole e le occasioni da gol fioccano da una parte e dall'altra, grazie a una Roma che gioca a viso aperto, pressa molto alto, ma inevitabilmente lascia spazi per i nerazzurri. Gli uomini di Spalletti preferiscono costruire da dietro, senza gettare mai via la palla e fanno paura quando riescono a saltare il pressing avversario. Handanovic è in grande spolvero e dice no ai tentativi di Florenzi, Zaniolo, è miracoloso sulla punizione di Kolarov e quando non ci arriva è salvato dal palo sulla conclusione del jolly azzurro schierato alto a destra questa sera. L'Inter fa tanto possesso palla, Icardi ha una buona chance ma è murato da Olsen, ma i pericoli maggiori per i padroni di casa arrivano da destra: D'Ambrosio è particolarmente ispirato al cross, Perisic e Keita non ne approfittano ma al terzo tentativo il senegalese fa centro battendo il numero 1 svedese da pochi passi. Un minuto prima le proteste (giustificate) della Roma per un contatto D'Ambrosio-Zaniolo: lo sgambetto del terzino è evidente, ma per Rocchi e il Var è tutto regolare.



La ripresa si apre con la perla di Under che lascia di sasso Handanovic e con il passare dei minuti le squadre si allungano e fioccano le occasioni da gol. Icardi conferma il suo ottimo feeling con questo stadio riportando avanti i suoi (66') con un imperioso colpo di testa. La Roma, però, non barcolla e riacciuffa ancora una volta i nerazzurri: ingenuo quanto istintivo il gomito di Brozovic in area. Rocchi concede il rigore con l'aiuto del Var e Kolarov non perdona. Sia Di Francesco e Spalletti vogliono vincerla: dentro i vari Kluivert, Perotti e Pastore da una parte, Politano, Lautaro e Vecino dall'altra. I ribaltamenti di fronte sono costanti, ma Handanovic e Olsen non corrono più seri pericoli. Venerdì per Icardi e compagni l'esame più impegnativo contro la corazzata Juve, i capitolini cercano i tre punti che mancano dall'11 novembre in casa del Cagliari.