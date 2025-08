Serie A, nuovo accordo collettivo con i calciatori: stipendi tagliati in caso di retrocessione

Lega Serie e Associazione Italiana Calciatori hanno firmato il nuovo accordo collettivo, che prevede una sostanziale novità: il taglio degli ingaggi in caso di retrocessione. A partire da questa stagione, la 2025/26, i giocatori delle squadre che retrocederanno in Serie B si vedranno ridotti i compensi del 25% in modo automatico. Un modo per aiutare a livello finanziario i club nel momento in cui, scendendo nella serie cadetta, devono affrontare il problema del crollo dei ricavi e che si pone a fianco del cosiddetto "paracadute" (una sorta di contributo economico destinato a chi scende di categoria).