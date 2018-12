Serie A: Milan-Parma 2-1, rossoneri da Champions

02/12/2018 di ALESSANDRO FRANCHETTI

LA PARTITA

Ormai è diventato un vizio. Un vizio pericoloso, ma fin qui fortunato. Per fare il Milan, il Milan ha bisogno di uno schiaffo. Era accaduto giovedì contro il Dudelange, asfaltato dopo essere passato in vantaggio a San Siro. È successo nuovamente oggi, con il Parma incredibilmente avanti dopo un primo tempo di affanno totale grazie a un bellissimo colpo di testa di Inglese (ma quasi nulle le occasioni vere e proprie) e poi sbranato da Cutrone e compagni. Cutrone non è citato a caso. Nei limiti tecnici, che sono poi un po' i limiti di tutta la squadra, incarna in questo momento la ferocia che in certi frangenti della partita trascina la squadra di Gattuso, una ferocia che è voglia di superare le difficoltà e continuare la corsa a distanza con la Lazio per un posto in Champions.



Fatto sta che al Meazza si sospira ancora, ma alla fine sono sospiri di chi ha salvato la pellaccia dopo aver visto le streghe. Inglese, avevamo detto, al minuto 49'. Poi Cutrone, appena sei minuti dopo con un destro al volo che nemmeno il miglior Van Basten (ci scusi l'inarrivabile Marco per il paragone certamente avventato), quindi Kessie, su rigore dopo consueto passaggio al Var per individuare il disgraziato intervento di mano di Bastoni (71'). Per un Milan che ha merita, sia chiaro, ben al di là dello striminzito 2-1. E per una volta va dato merito anche a Gattuso, strapazzato qua e là, anche a sproposito, per le scelte. L'inserimento di Borini ad affiancare Cutrone subito dopo il gol di Inglese è stato decisivo. Decisivo perché ha comunicato alla sua squadra che non c'era alternativa alla vittoria e decisivo perché Cutrone, appoggiato da un altro attaccante, è riuscito poi a trovare lo spazio in cui inventarsi Van Basten (ci risiamo...).



Va da sè che ai piedi di una montagna che è una collinetta, Ringhio può sfoggiare il sorriso migliore e cominciare a ipotizzare tabelle Champions. Qualcuno è stato scoperto (Bakayoko su tutti), qualcuno si sta ritrovando, qualcuno (Mauri e Abate, bravo da centrale) sta dimostrando di poter essere utile. E qualcuno tornerà (Higuain). Insomma, in attesa del rientro degli infortunati meno infortunati, qualche buona notizia permette di avviciare il Natale con un pelo di sereno in più. Il calendario può dare una grossa mano: Torino, Fiorentina e Spal in casa, Bologna e Frosinone in trasferta da qui alla pausa. Sono partite da vincere e che si possono vincere. Bastava cominciare con il piede giusto. Come oggi: Milan-Parma 2-1, un po' di paura, ma niente di più. Il Milan cresce insieme a Gattuso, anche così, anche senza i giocatori che poi, a gennaio, potranno renderlo ancora più competitivo grazie al mercato. Gli altri prendano nota. Si sa mai che tocchi fare i conti con Ringhio per un posto tra le grandi...