Serie A, Milan-Napoli 0-0: la Juve può scappare a +11 Gli azzurri hanno maggiori chance ma non concretizzano, Piatek entra soltanto negli ultimi 20'. Nel finale espulso Fabian Ruiz

26/01/2019

In uno degli anticipi della 21.ma giornata di campionato, il Napoli pareggia contro il Milan e si porta a otto punti dalla Juventus, che però domenica contro la Lazio può scappare a +11. A San Siro finisce 0-0 al termine di un match sostanzialmente equilibrato, anche se sono gli azzurri ad avere maggiori occasioni per colpire. Nel finale, al 93', Fabian Ruiz viene espulso per doppia ammonizione. I rossoneri salgono a quota 35.

LE PAGELLE

G. Donnarumma 7 - Non deve compiere alcun miracolo particolare, ma sono tanti gli interventi (non così semplici) che tengono in piedi il Milan.

Piatek 6,5 - Gattuso l'aveva anticipato alla vigilia: "Dice poche parole, vuole fare gol e spaccare tutto". E il polacco si presenta a San Siro esattamente in questo modo: 20 minuti ad altissima intensità tra l'ovazione dei tifosi.

Cutrone 5,5 - Vita durissima contro Albiol e, soprattutto, Koulibaly. Il Napoli gli concede una mezza occasione nel primo tempo, poi non ha più possibilità di rendersi pericoloso. Impegno e sacrificio, come sempre, sono garantiti.

Mertens 5 - Prestazione anonima per il belga, mai dentro la partita.

Fabian Ruiz 5,5 - Il cervello del Napoli in mezzo al campo. Fa girare bene la sfera anche se cala leggermente alla distanza fino all'espulsione nel finale.

Zielinski 5,5 - A un certo punto diventa una sfida personale tra lui e Donnarumma: tira ripetutamente (almeno cinque volte con discreto spazio) verso la porta ma con scarsi risultati.

IL TABELLINO



MILAN-NAPOLI 0-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (24' st Borini); Suso, Cutrone (26' st Piatek), Calhanoglu (45' st Laxalt).

A disp.: A. Donnarumma, Plizzarri, Montolivo, José Mauri, Abate, Conti, Bertolacci, Castillejo. All.: Gattuso

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (26' st Ghoulam); Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (43' st Ounas); Mertens (35' st Verdi), Milik.

A disp.: Meret, Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Diawara, Hamsik. All.: Ancelotti

Arbitro: Doveri

Marcatori:

Ammoniti: Cutrone (M); Albiol (N)

Espulsi: 48' st Fabian Ruiz (N) per doppia ammonizione

Note: 50' st Ancelotti (N) espulso per proteste

LE STATISTICHE Tra Inter e Milan, tre delle ultime quattro trasferte del Napoli in campionato a San Siro sono terminate 0-0. Il Milan non ha trovato la via del gol in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A. Era da ottobre 2016 che il Napoli non riusciva a segnare in due trasferte consecutive in Serie A. Cinque clean sheet nelle ultime sette gare del Milan in Serie A, tante quante nelle sue precedenti 27. I rossoneri hanno segnato una sola rete nelle ultime quattro sfide interne contro i partenopei in Serie A. 11 tiri nello specchio in questo incontro: solo una partita in questa Serie A ne hanno visti di più senza vedere gol: Frosinone-Milan (12). Piotr Zielinski ha preso parte attiva a otto dei 14 tiri del Napoli (cinque conclusioni, tre assist per il tiro), almeno quattro in più di ogni altro giocatore partenopeo stasera. Il Napoli ha ricevuto tre rossi nelle ultime quattro gare di questo campionato, dopo che ne aveva ricevuto solo uno nelle precedenti 17. Il Milan ha schierato un XI iniziale di 23 anni e 236 giorni, il più giovane per i rossoneri in un match di Serie A da agosto 2017 (v Crotone).

