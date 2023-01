Serie A: Lecce-Milan e Inter-Verona, notizie e formazioni

serie a

I rossoneri alle 18 a Lecce per ripartire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, i nerazzurri ospitano il Verona alle 20.45 dopo il pari di Monza: tre punti per ripartire e tenere aperta la speranza scudetto

© Getty Images Entrambe le milanesi in campo in questo sabato di Serie A: prima il Milan, poi l'Inter che hanno una missione comune. Ovviamente quella di prendere i tre punti rispettivamente a Lecce e in casa contro il Verona dopo i mezzi passi falsi dell'ultima giornata di campionato, ci sarebbe però anche da tenere aperta quantomeno la speranza che il discorso scudetto non sia definitivamente chiuso dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus. In caso di successo i rossoneri si manterrebbero a -7 mentre i nerazzurri sarebbero a -10: distacchi consistenti che però, in caso di ulteriore pari o addirittura di sconfitta, sarebbero quasi insormontabili più a livello mentale che matematico.

LECCE-MILAN ore 18

Prima i due punti persi nei minuti finali contro la Roma, poi l'eliminazione dalla Coppa Italia: tre giorni difficili per la truppa rossonera, che ha bisogno di riprendere il filo interrotto dalla prima vittoria del 2023 contro la Salernitana. Pioli predica calma e riparte dal 4-2-3-1 pur dovendo rinunciare allo squalificato Tonali, il rientro di Messias garantisce una soluzione offensiva in più ma di fatto la formazione sarà quella titolare perché Kjaer e Origi, pur nuovamente convocati, non possono garantire un minutaggio adeguato. Il Milan affronterà un Lecce in piena salute, 11 punti nelle ultime cinque partite, con il Via del Mare pronto a caricare i giallorossi per un'altra impresa dopo quelle contro Atalanta e Lazio. Pochi dubbi per Baroni che dovrebbe confermare l'undici tipo, anche se la pericolosità della catena Theo Hernandez-Leao potrebbe spostare Baschirotto sulla fascia con Pongracic a fare coppia centrale con Umtiti.

INTER-VERONA ore 20.45

La faticata contro il Parma ha almeno partorito la qualificazione ma è innegabile che il reparto più in affanno dell'Inter sia il centrocampo, che manca di alternative vista l'assenza di Brozovic e con Barella e Calhangolu recuperati in extremis. Inzaghi però può schierare la difesa titolare, con Acerbi che ha preso stabilmente il posto di de Vrij, mentre in attacco la collaudatissima coppia Dzeko-Lautaro, anch'essa costretta agli straordinari dopo la Coppa Italia. Pur restando a sei gradini dalla zona salvezza, a San Siro arriva un Verona rinfrancato dai quattro punti delle ultime due partite, la cura Zaffaroni-Bocchetti ha riportato speranza nell'ambiente: non a caso sarà confermata la formazione vittoriosa contro la Cremonese con Lazovic e Kallon ad agire alle spalle di Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI