Serie A, Juventus e Milan a +6 rispetto all'andata del 2017/18

01/01/2019

Il Cagliari è l'unica squadra a confermare il punteggio dello scorso anno ma, tralasciando le variazione minime tra gli uno e due punti (ci rientrano, in meglio, Torino, Genoa, Spal e Torino e, in peggio, Fiorentina, Inter e Sampdoria), c'è chi ha fatto meglio e chi decisamente peggio. Detto degli esempi virtuosi di Juve e Milan, da menzionare tra i primi anche l'ottimo Sassuolo di De Zerbi con quattro punti i più.



Se andiamo nella Capitale, Roma (-10) e Lazio (-8) subiscono un crollo che solo Udinese (-9) Bologna (-11) e Chievo (-13, passivo che rimane pesante anche togliendo i tre punti di penalizzazione) mettono in secondo piano. Da segnalare anche i quattro punti in meno del Napoli, che un anno fa era primo e oggi deve inseguire la Juventus.