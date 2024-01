Serie A, gli arbitri della 19esima: Piccinini per Inter-Verona, Salernitana-Juve a Guida

© Getty Images

L'Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per la 19esima giornata di Serie A: Inter-Verona, in programma sabato alle 12.30, sarà diretta da Piccinini, mentre Salernitana-Juventus di domenica alle 18 da Guida. Per Empoli-Milan scelto La Penna, per Torino-Napoli invece Mariani, mentre per il posticipo Roma-Atalanta toccherà ad Aureliano.