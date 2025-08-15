Serie A 2025-2026, chi vince lo scudetto? Inter davanti a Napoli e Atalanta secondo Opta Predictor

Il modello previsionale stila la classifica del campionato che verrà: le precentuali stupiscono
Chi vincerà la Serie A 2025-2026 mettendo le mani sullo scudetto? È una delle domande più ambite ad agosto, tra tifosi e scommettitori pronti a puntare qualche euro per arrivare a maggio con l'obiettivo di far festa. Guardando le rose, delle 20 le contendenti si possono ridurre a 5-6 squadre, ma poi il campo dà esiti a volte sorprendenti, perché ogni partita fa storia a se. E come ogni anno anche Opta fa la sua previsione con Opta Predictor, il modello previsionale creato per stimare le possibilità di sviluppo della competizione. E c'è chi già fa gli scongiuri, con le percentuali che danno una squadra favorita sulle altre.
Ma come funziona? Nel caso di un torneo non ancora iniziato, come per la Serie A, il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui i punti di forza e di debolezza delle diverse squadre, le serie storiche di risultati, precedenti indici di rendimento e tanto altro. Il modello simula fino a 10mila volte lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma dalla prima all'ultima giornata, determinando così quante siano le probabilità in percentuale per ogni squadra di vincere o meno i diversi incontri. È così possibile stilare anche una classifica finale, ma l’algoritmo non si ferma e poi si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, "apprendendo" così dati utili per affinare sempre di più la sua previsione.
Per la stagione 2025-2026, quindi, l'Opta Predictor ha stilato la seguente classifica:
1. Inter
2. Napoli
3. Atalanta
4. Roma
5. Milan
6. Juventus
7. Lazio
8. Bologna
9. Fiorentina
10. Como
11. Torino
12. Genoa
13. Udinese
14. Cagliari
15. Sassuolo
16. Cremonese
17. Verona
18. Pisa
19. Parma
20. Lecce
Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto non è la squadra campione d'Italia, bensì l'Inter. I nerazzurri di Chivu avrebbero il 36,09% di chance, mentre gli azzurri di Conte solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato, seguito dal Milan di Allegri e dalla Juventus di Tudor (rispettivamente con il 7,46% e 7,33% di chance di vincere il tricolore).
Più per la Champions, anziché scudetto, la Lazio di Sarri (4,7% per il titolo, 29,68% di possibilità per la Champions), il Bologna di Italiano (3,29% e 24,45%) e la Fiorentina di Pioli (2,95% e 21,50%). Ma guardando la classifica salta all'occhio il posizionamento a metà classifica di Como e Torino, con i lariani e i granata nelle previsioni possibili sorprese del campionato, capaci di poter scalzare le big. Proprio dal 10° posto in poi le chance scudetto sono sotto l'1% (Como a 0,43%), ma nessuna ha lo 0% e l'assoluta certezza di non poter lottare.
Ma i numeri prevedono per forze le sfavorite, con la classifica che si chiuderebbe con le retrocessioni di Pisa, Parma e Lecce.
