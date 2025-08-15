Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
la classifica

Serie A 2025-2026, chi vince lo scudetto? Inter davanti a Napoli e Atalanta secondo Opta Predictor

Il modello previsionale stila la classifica del campionato che verrà: le precentuali stupiscono

15 Ago 2025 - 17:00
© Getty Images

© Getty Images

Chi vincerà la Serie A 2025-2026 mettendo le mani sullo scudetto? È una delle domande più ambite ad agosto, tra tifosi e scommettitori pronti a puntare qualche euro per arrivare a maggio con l'obiettivo di far festa. Guardando le rose, delle 20 le contendenti si possono ridurre a 5-6 squadre, ma poi il campo dà esiti a volte sorprendenti, perché ogni partita fa storia a se. E come ogni anno anche Opta fa la sua previsione con Opta Predictor, il modello previsionale creato per stimare le possibilità di sviluppo della competizione. E c'è chi già fa gli scongiuri, con le percentuali che danno una squadra favorita sulle altre.

Ma come funziona? Nel caso di un torneo non ancora iniziato, come per la Serie A, il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui i punti di forza e di debolezza delle diverse squadre, le serie storiche di risultati, precedenti indici di rendimento e tanto altro. Il modello simula fino a 10mila volte lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma dalla prima all'ultima giornata, determinando così quante siano le probabilità in percentuale per ogni squadra di vincere o meno i diversi incontri. È così possibile stilare anche una classifica finale, ma l’algoritmo non si ferma e poi si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, "apprendendo" così dati utili per affinare sempre di più la sua previsione.

Per la stagione 2025-2026, quindi, l'Opta Predictor ha stilato la seguente classifica:

1. Inter
2. Napoli
3. Atalanta
4. Roma
5. Milan
6. Juventus
7. Lazio
8. Bologna
9. Fiorentina
10. Como
11. Torino
12. Genoa
13. Udinese
14. Cagliari
15. Sassuolo
16. Cremonese
17. Verona
18. Pisa
19. Parma
20. Lecce

Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto non è la squadra campione d'Italia, bensì l'Inter. I nerazzurri di Chivu avrebbero il 36,09% di chance, mentre gli azzurri di Conte solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato, seguito dal Milan di Allegri e dalla Juventus di Tudor (rispettivamente con il 7,46% e 7,33% di chance di vincere il tricolore).

Più per la Champions, anziché scudetto, la Lazio di Sarri (4,7% per il titolo, 29,68% di possibilità per la Champions), il Bologna di Italiano (3,29% e 24,45%) e la Fiorentina di Pioli (2,95% e 21,50%). Ma guardando la classifica salta all'occhio il posizionamento a metà classifica di Como e Torino, con i lariani e i granata nelle previsioni possibili sorprese del campionato, capaci di poter scalzare le big. Proprio dal 10° posto in poi le chance scudetto sono sotto l'1% (Como a 0,43%), ma nessuna ha lo 0% e l'assoluta certezza di non poter lottare.

Ma i numeri prevedono per forze le sfavorite, con la classifica che si chiuderebbe con le retrocessioni di Pisa, Parma e Lecce.

serie a
scudetto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:35
MCH MULLER PRESENTATO A VANCOUVER MCH

Scatta l'avventura americana di Muller: l'ex Bayern presentato a"Vancouver

05:20
Nicola: "Voglio una squadra affamata"

Nicola: "Voglio una squadra affamata"

01:23
Un allenatore tranchant

Un allenatore tranchant

01:31
Le altre di Coppa Italia

Le altre di Coppa Italia

01:19
Debutta il nuovo Genova

Debutta il nuovo Genova

01:32
Un mese di Sarri 2.0

Un mese di Sarri 2.0

01:16
Viola per l'Euro playoff

Viola per l'Euro playoff

01:31
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Juve, note positive

Juve, note positive

01:30
Barella, Bastoni, Dimarco

Barella, Bastoni, Dimarco

02:00
Rivoluzione al Milan

Rivoluzione al Milan

01:50
Napoli, un'altra vittoria

Napoli, un'altra vittoria

01:48
Pronti, partenza, via

Pronti, partenza, via

01:48
MCH FIORENTINA-JAPAN UNIVERSITY MCH

Fiorentina, non basta Gudmundsson: viola ko in amichevole

01:55
HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

00:35
MCH MULLER PRESENTATO A VANCOUVER MCH

Scatta l'avventura americana di Muller: l'ex Bayern presentato a"Vancouver

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:33
Udinese, Nani: "Il nostro nuovo centrocampo stupirà tutti"
15:13
Conference League, Fiorentina contro il Polissya: le date dei playoff
14:11
Atalanta, si ferma Ederson: problemi al ginocchio
13:44
Como, il freddo benvenuto di Fabregas a Morata: "Non siamo amici"
12:28
Atalanta, Juric su Scamacca: "Ho sensazioni positive, sta crescendo"