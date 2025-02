Riscatto e risalita: l'Inter aspetta la Fiorentina con il Napoli nel mirino

Dall'altra parte, cambia completamente lo scenario per Palladino che, dopo il successo in emergenza, torna con tutti i nuovi acquisti da poter schierare, anche se come Inzaghi avrà uno squalificato di lusso, vale a dire Comuzzo. Possibili debutti immediati per Fagioli a centrocampo e per Zaniolo insieme a Kean, mattatore della sfida a campo invertito con i nerazzurri. Lo scenario della Viola è lo stesso: Lazio, Juve e Milan hanno vinto, c'è da riprendersi il quarto posto (a pari punti con Baroni) con una grande prestazione. Solo quattro giorni fa, la Viola incantava contro i detentori del titolo: Palladino è chiamato a servire il bis.