Partite di Serie A all'estero, la Juventus apre: "E’ una buona opzione"

14/11/2018

La Liga il prossimo gennaio dovrebbe giocare, per la prima volta nella sua storia, una partita fuori dai confini spagnoli per accrescere la visibilità del campionato e l'idea sta prendendo piede anche in Italia, dove della possibilità di 'trasferire' un match di Serie A all'estero ha parlato Giorgio Ricci , Chief Revenue Officer della Juventus : "Rendere il nostro campionato più globale è davvero importante - ha detto in un'intervista alla BBC - Portare all’estero uno dei 38 incontri della stagione è una buona opzione".

Per l'Italia giocare all'estero non sarebbe una novità assoluta visto che a partire dal 1993 la finale di Supercoppa italiana si è disputata per ben 9 volte oltre i confini nazionali, ma la possibilità di esportare un match di campionato aumenterebbe ovviamente la visibilità al torneo e potrebbe aiutare a colmare in parte il gap in tema di diritti televisivi che la Serie A ha soprattutto nei confronti della Premier League.

"Se guardiamo ad altri campionati più sviluppati in termini di strategia commerciale, come NBA o NFL - ha aggiunto Ricci - possiamo notare come stanno esportando una o due partite all'estero, nel Regno Unito o altrove in Europa. Credo sia una buona strategia per far vedere e portare all'estero qualcosa di diverso dalle amichevoli". "La chiave – ha concluso – è trovare il giusto equilibrio tra quello che è il bisogno commerciale e non perdere il DNA di casa, che è l'essenza del calcio".