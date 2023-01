Napoli unica imbattuta nei top campionati ma l'Inter prepara lo scherzetto

verso il big match

© Getty Images La sconfitta di ieri del Paris Saint-Germain ha avuto un minimo - seppur significante riflesso - sulla stagione del Napoli, che resta l'unica squadra dei cinque top campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga) a non aver ancora perso partite tra leghe nazionali e coppe europee. Il calendario del nostro campionato, penultimo a ripartire dopo la fine dei Mondiali (solo la Germania ci batte, si riprenderà il 20 gennaio), ha dato una piccola mano alla squadra di Spalletti che però, va detto, sin qui si è meritata tutto ciò che è arrivato, non solo il dominio in Serie A e una Champions League scintillante ma pure i complimenti di tutta l'Europa.

Un dato in più da aggiungere nel calderone del big match di mercoledì sera a San Siro dove gli azzurri andranno a fare visita all'Inter, che ha come missione proprio quella di fermare il Napoli per accorciare la distanza in vetta e riaprire un campionato sin qui chiuso a una mandata e mezza. Per fare questo Simone Inzaghi spera nel ritorno a grandi livelli di Romelu Lukaku che d'altronde ha già dichiarato "credo nello scudetto, fino a giugno non è ancora detto nulla", il belga ha riconosciuto che Victor Osimhen "è più forte" per poi aggiungere due paroline che sanno di sfida nella sfida "per ora".

Insomma, gli ingredienti giusti per godersi il ritorno della Serie A dopo quasi due mesi di pausa: prima contro quarta, due squadre che giocano in modo molto diverso ma che hanno prodotto sin qui il primo attacco contro il secondo, due bomber in cerca di gol e, ovviamente, quella piccola variabile in più: Spalletti cercherà di restare l'unico imbattuto in Europa, Inzaghi proverà a fargli il primo sgambetto stagionale.