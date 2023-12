Napoli-Cagliari, allarme rientrato: forte vento al Maradona ma si gioca

SERIE A

Cancelli aperti soltanto un'ora prima della gara per consentire controlli straordinari all'impianto

© Getty Images Allarme rientrato per Napoli-Cagliari, in programma alle 18 al Maradona: la gara è stata a rischio rinvio. A un'ora e mezza dall'inizio dell'incontro, infatti, i cancelli dell'impianto erano ancora chiusi: colpa del forte vento che soffia da ore intorno allo stadio e che ha reso necessari controlli straordinari alla copertura. Le forti raffiche hanno divelto, nel pomeriggio, parte delle piccole cupole della copertura, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. Alle 16.50 i cancelli sono stati aperti e gli spettatori hanno cominciato ad affluire lentamente all'interno. All'esterno intanto si erano formate lunghissime file.

L'apertura dei tornelli era prevista alle 15.30. Venerdì il Napoli aveva invitato i suoi sostenitori a raggiungere il Maradona in anticipo: "In occasione della gara di Campionato contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso".