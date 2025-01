Le pagelle di Piantanida: Dia "ciclone" alla Pieraccioni, Gudmundsson fischi sbagliati

ZORTEA 7,5

Tutta colpa del biathlon. Anzi, tutto merito del biathlon e di papà Franco che lo praticava in gioventù, perché questo ragazzo di 25 anni scia fino in fondo al campo e tira a segno come nessuno: con il 5° gol in campionato è diventato il difensore che ha segnato di più in tutta Europa. C’era una volta Theo Hernandez, ma adesso dobbiamo raccontare la favoletta di “Zortheo” Hernandez.