Juve-Inter a porte aperte? C'è uno spiraglio per i tifosi

DECISIONE AL VAGLIO

Juve-Inter, porte chiuse o porte aperte? La disputa della grande sfida in programma domenica sera allo Stadium senza tifosi sembrava ormai scontata e invece lo spiraglio si è aperto. Lo hanno invocato il tecnico bianconero Sarri ("Se Juve-Inter a porte chiuse, allora tutte") e quello nerazzurro Conte ("Il calcio ha bisogno del pubblico"): nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva. L'ordinanza del Piemonte sulle restrizioni legate al coronavirus scade sabato 29 e dunque esclude il tanto atteso derby d'Italia di campionato.

Tutto dunque resta in bilico. E si è anche parlato di un possibile spostamento della sfida a lunedì sera a porte aperte, ma mercoledì è in programma Juve-Milan di Coppa Italia e dunque l'ipotesi è remota. Juve-Inter senza pubblico o con il pubblico? Lo dirà il vertice in programma con i sindaci dei comuni capoluogo, prefetti e presidenti di provincia per confrontarsi sull'opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus. E la questione verrà affrontata da Gos (Gruppo operativo sicurezza) che si riunirà in Questura. Di sicuro al momenti c'è che i biglietti per la partita continuano a essere in vendita e la Juve non ha ancora emesso comunicati relativi alla eventuale modalità di rimborso. Tutto dunque resta aperto. Come forse le porte dell'Allianz.