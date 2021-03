Crotone: esonerato Stroppa, arriva Serse Cosmi

SALTA LA PANCHINA

Fatale al tecnico la sconfitta casalinga contro il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza

È ufficiale: Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. Fatale al tecnico la sconfitta casalinga contro il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. A prendere il suo posto è pronto Serse Cosmi che sta viaggiando verso la Calabria. Con una nota sul proprio sito il club calabrese comunica "di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A".

Il Presidente Vrenna e la società tutta "intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera", si legge ancora nella nota. Con l'esonero di Stroppa diventano sei i cambi di panchina in Serie A. Nella Fiorentina Cesare Prandelli ha preso il posto di Beppe Iachini dall'8/a giornata, nel Genoa Davide Ballardini per Rolando Maran dalla 14/a giornata, nel Parma Roberto D'Aversa per Fabio Liverani dalla 17/a giornata, nel Torino Davide Nicola per Marco Giampaolo dalla 19/a giornata e nel Cagliari Leonardo Semplici al posto di Eusebio Di Francesco dalla 24/a giornata.