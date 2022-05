Cremonese in A, la gioia di Braida: “Quando sono arrivato la squadra era ultima”

CREMONESE

Il consulente strategico del club grigiorosso dopo la promozione: "Non ci si abitua mai a vincere"

Cremona impazzisce di gioia per aver riconquistato la Serie A 26 anni dopo l'ultima volta e tra gli artefici della promozione della squadra di Fabio Pecchia, un sogno accarezzato e cullato per un'intera stagione ma che sembrava in procinto di sfumare proprio sul più bello, c'è anche il consulente strategico del club grigiorosso, Ariedo Braida: "Non ci si abitua mai a vincere - ha detto l'ex dirigente del Milan - Quando sono arrivato a Cremona la squadra era ultima e ora festeggia la promozione in Serie A. Questo risultato ha un solo nome ed è quello del Cavalier Giovanni Arvedi".

"Se lo merita per tutti i grandissimi sforzi che ha fatto fino ad ora e per quel sentimento che non è mai mancato. Era il suo sogno conquistare la Serie A e lo ha realizzato. Ci siamo mangiati due occasioni per tanti motivi - ha proseguito - ma ci siamo ripresi ed eccoci a festeggiare". A festeggiare a discapito dell'amico Adriano Galliani, sconfitto al Curi col suo Monza e costretto ai playoff: "I miracoli accadono e questo è stato un vero colpo di scena. Stiamo stati bravi a vincere contro il Como. L’obiettivo era quello e poi vedere cosa succedeva. Abbiamo sempre lavorato duro e questo è il giusto premio".

Tra le facce in copertina ovviamente anche quella di Pecchia, arrivato sulla panchina dei lombardi il 7 gennaio 2021 al posto di Bisoli e in grado di riportare la Cremonese in paradiso soltanto un anno e mezzo dopo centrando la seconda promozione da tecnico dopo quella ottenuta col Verona nella stagione 2016-2017: "Le ultime tre settimane non potevano cancellare il lavoro di diciotto mesi. Non sarebbe stato giusto. I ragazzi sono stati ‘tanta roba’ dal primo giorno in cui sono arrivato. Raggiungere un obiettivo così in un campionato di altissimo livello è un traguardo pazzesco. Negli ultimi quattro mesi siamo stati sempre nella zona alta della classifica e non è facile tenere questo passo. Basta vedere tutte le altre squadre che si sono alternate nella zona alta. Tutte hanno avuto alti e bassi. Complimenti a tutti i ragazzi per questo cammino meraviglioso", ha detto il tecnico.

Tra i ragazzi che sono stati 'tanta roba', in vetrina ci sono certamente Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 che con le sue parate ha dato sicurezza e solidità alla squadra, che è in prestito dall'Atalanta come anche Caleb Okoli, perno difensivo del 2001 diventato in corso d'opera titolare inamovibile. Ma la Cremonese 2021/2022 è stata soprattutto la grande vetrina di Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus di cui Allegri ha parlato benissimo autore di 3 gol e 7 assist, e dell'altro juventino Luca Zanimacchia, 8 reti e 6 assist a referto.

