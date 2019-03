Arbitri: a Mazzoleni la sfida tra Inter e Lazio

28/03/2019

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione di Bergamo, a dirigere il big match della 29ª giornata di Serie A tra Inter e Lazio (Var: Rocchi; Avar: Di Liberatore). L'altra gara di cartello, Roma-Napoli, sarà diretta da Calvarese (Var: Giacomelli; Avar: Tonolini), mentre Orsato è stato designato per l'anticipo del sabato tra Sampdoria e Milan. Per Juve-Empoli scelto La Penna. Abisso torna per Chievo-Cagliari dopo il rigore di Fiorentina-Inter.