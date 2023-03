Aia, mano pesante con Serra: si va verso un lungo stop. Pronto il ricorso giallorosso

DOPO CREMONESE-ROMA

La lite con Mourinho non è piaciuta al massimo organismo arbitrale che sembra deciso a prendere seri provvedimenti

José Mourinho ha preso due giornate di squalifica per la nota vicenda legata alla lite con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma. La società giallorossa ha annunciato che farà ricorso per provare a ridurre da due a uno il turno di stop. Difficile che possa esserci uno sconto, visto che il portoghese è recidivo. Le conseguenze dello scontro di domenica, comunque, ci saranno anche per Serra. Lo riporta Repubbica.

L'Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono particolarmente infastiditi dagli atteggiamenti tenuti dall'ufficiale di gara nei confronti dei tesserati a bordo campo: dopo le audizioni in procura federale verrà presa una decisione definitiva. Già lo stop di Serra per la prossima giornata di Serie A è un indizio su quanto poco sia stato apprezzato lo scontro con Mou. E' molto probabile che si arriverà a una sospensione lunga e a un ridimensionamento nelle graduatorie per il quarto uomo di Cremonese-Roma.