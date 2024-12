Niente vittoria per il Pescara, fermato sul 2-2 sul Campobasso nel sabato di Serie C. Gli abruzzesi, che avevano rimontato il match grazie alla doppietta di Merola, sono stati beffati in pieno recupero da Di Nardo. E domani può arrivare il sorpasso in vetta della Ternana, impegnata in casa contro la Virtus Entella, terza in classifica.