Un gruppo di tifosi dell'Audace Cerignola, squadra calcistica foggiana, ha protestato occupando una parte dell'autostrada A14. Al centro della manifestazione di protesta, la decisione del collegio di garanzia del Coni che prima ha promosso la compagine foggiana in serie C, poi l'ha estromessa dai calendari ufficiali dalla Lega Pro. A quanto si apprende un primo gruppo di tifosi dell'Audace Cerignola ha occupato l'ingresso del casello autostradale, rallentando il traffico in entrata. Un altro gruppo composto da 30 tifosi, e' entrato invece lungo l'autostrada, in prossimità della rampa di scorrimento per Cerignola e ha bloccato il traffico per un'oretta. I tifosi si sono prodigati per gli automobilisti bloccati - informano le forze di polizia - hanno acquistato l'acqua per i bambini a bordo delle vetture. Poi la protesta e' rientrata e la circolazione e' ripresa regolarmente.