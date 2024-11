SERIE C ADERISCE A CAMPAGNA MONDIALE PER VITTIME DELLA STRADA

Su tutti i campi della Serie C NOW, in occasione del 15° turno di campionato che si disputerà tra il 15 e il 18 novembre, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare tutti coloro i quali hanno perso la vita sulle nostre strade, rinnovando, ancor più nella stagione sportiva 2024-25, l'impegno di Lega Pro.