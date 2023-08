Serie B: vittoria al fotofinish per il Parma, Nesta ko col Palermo   

SERIE B

© Getty Images Il turno infrasettimanale di Serie B si apre con le vittorie di Palermo, Parma, Ascoli e Modena. I rosanero si impongono 3-1 in casa della Reggiana: decidono Lucioni (7'), Segre (71') e Soleri (95') dopo il momentaneo pareggio di Lanini (65'). I bianconeri, invece, battono 3-0 la FeralpiSalò grazie alla doppietta di Mendes (29' e 77') e al gol di Rodriguez (31'). Doppio 2-1 per i crociati e i canarini, che passano a Pisa e a Cosenza.

REGGIANA-PALERMO 1-3

Colpo esterno del Palermo, che vince 3-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana. Al 7', i rosanero si portano in vantaggio con Lucioni, bravo a ribattere in rete dopo l'iniziale parata di Bardi: la rete viene convalidata dal Var che segnala che la sfera attraversa tutta la linea, non essendoci in Serie B la goal line technology. Gli emiliani rispondono con il colpo di testa di Rozzio, il diagonale di Pieragnolo parato da Pigliacelli e il sinistro di poco a lato di Girma. Al 44', però, la partita dei padroni di casa si complica ulteriormente, perché Marcandalli atterra Segre lanciato a rete e rimedia il rosso. Nella ripresa, però, la Reggiana pareggia con la zampata da pochi passi di Lanini sugli sviluppi di calcio d'angolo. L'1-1, però, dura appena 6 minuti, poi l'incornata di Segre da zero metri sulla giocata di Di Mariano vale secondo vantaggio. Nel recupero, la chiude Soleri: 3-1 e Palermo a 4 punti, mentre gli emiliani restano a quota 1.

PISA-PARMA 1-2

Il Parma soffre ma vince nel finale: 2-1 a Pisa, primo ko per Alberto Aquilani. I crociati partono subito con un palo colpito da Partipilo dopo cinque minuti dal fischio d'inizio. Poco male, perché al 13' arriva lo 0-1 firmato da Bonny con un tocco sotto porta dopo una splendida percussione centrale di Sohm. Al 28', cambia la partita, perché Leverbe trattiene l'autore del gol lanciato a rete e rimedia il rosso, costringendo inoltre Aquilani a togliere arena e a inserire Hermannsson. La parità numerica viene però ristabilita al 56', visto che Coulibaly incassa il secondo giallo. I toscani sembrano recuperare all'84' con il rigore di Valoti, ma al 95' Colak gela l'Arena Garibaldi firmando il definitivo 2-1: Parma a punteggio pieno dopo tre giornate, Aquilani resta a 3 punti.

ASCOLI-FERALPISALÒ 3-0

Al Del Duca, i bianconeri passano al 29' grazie al colpo di testa di Mendes su cross da calcio di punizione di Manzari: è la prima rete in Serie B per i marchigiani. Passano appena due minuti ed ecco il raddoppio: lo firma l'ex Lecce e Brescia Rodriguez, che fa 2-0 in scivolata su assist dalla sinistra di Giovane. La partita si chiude virtualmente al 77', quando i padroni di casa trovano il tris con il calcio di rigore di Mendes, che festeggia così la sua personale doppietta. L'Ascoli può così sorridere: è il primo successo dopo i ko con Cosenza e Modena.

COSENZA-MODENA 1-2

Colpo esterno anche per il Modena, che passa 2-1 a Cosenza grazie proprio al modenese Abiuso. I Lupi hanno la prima occasione con un ottimo dialogo tra Tutino e Mazzocchi, che di sinistro non centra la porta da ottima posizione. Il vantaggio arriva comunque al 12' grazie proprio a Tutino, che segna di testa su assist di Marras. Prima dell'intervallo, però, i canarini pareggiano grazie a Strizzolo, che ribadisce in porta dopo la parata di Gagno tra le proteste dei padroni di casa per un fallo non sanzionato da Di Marco. Nel finale, però, la giocata che ammutolisce il San Vito: il tocco di Abiuso vale infatti il 2-1 finale, che permette al Modena di fare due su due e portarsi momentaneamente al secondo posto. Primo ko in campionato, invece, per i calabresi.