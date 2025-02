Tre le partite giocate nel pomeriggio, valide per la 26/a giornata di Serie B. L'unica vittoria quella della Juve Stabia per 3-0 in casa contro il Cosenza. Termina in parità 1-1 la sfida tra Frosinone e Reggiana, mentre il Palermo non va oltre il 2-2 in casa contro il Mantova. Con la vittoria odierna i campani si portano al sesto posto con 39 punti in piena zona playoff.