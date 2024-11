SERIE B, RIPARTE IL CONCORSO PER I TIFOSI "BKT PREMIA"

Concluso il Bkt Tour, il title sponsor del campionato di serie B ha deciso di tornare in campo con il concorso gratuito Bkt Premia, proposto in una forma rinnovata e al via oggi. L'obiettivo, informa la Lega serie B, è premiare l'amore e la conoscenza per la propria squadra e del campionato, aumentando le opportunità di gioco. Al classico Instant Win, che partirà da venerdì 22 novembre e permetterà di scoprire subito l'eventuale vittoria, si sono aggiunti altri due minigiochi: ogni martedì, ci sarà un quiz di cinque domande sulla Serie, seguito il giovedì da "la Tripletta", un pronostico di tre partite a scelta. Per ogni minigioco indovinato, ogni utente guadagnerà una possibilità in più da sfruttare per l'Instant Win successivo, attivo dal venerdì al lunedì. Tra i premi in palio, le maglie ufficiali dei 20 club e i palloni Kappa Kombat Ball 2024, ma anche quelli ufficiali delle altre leghe di cui Bkt è partner, tra calcio, basket e rugby. Non mancheranno anche i gadget brandizzati Bkt. Il BKT Premia è ancora associato Fattore Campo, l'iniziativa sociale che mira a riqualificare gli spazi dedicati allo sport delle città del campionato. Ogni giocata dell'utente sarà infatti fondamentale per acquisire punti per la speciale classifica di Fattore Campo e il progetto del Comune di riferimento, scelto in fase di registrazione.