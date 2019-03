SERIE B, BALATA: "TUTTI GLI STADI OMOLOGATI PER LA VAR"

26/03/2019

Tutti gli stadi della Serie B sono omologati per la Var. Lo assicura il presidente della Lega B, Mauro Balata, a margine della presentazione del progetto "B come Bambini": "Abbiamo prodotto uno studio scientifico e tecnico di fattibilita', consegnato da Hawk che e' la stessa societa' che fornisce tecnologia alla Lega Serie B. Sulla base di questo studio, in tutti i nostri stadi, nessuno escluso, si puo' adottare questa tecnologia. Per cui aspettiamo risposte dalle autorita' federali competenti e dall'Aia".