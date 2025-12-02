Logo SportMediaset

Serie A, tre giocatori espulsi per una giornata

02 Dic 2025 - 21:11

Il Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata Mariano Emir Troilo, difensore del Parma "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Una giornata anche al centrocampista del Verona, Roberto Gagliardini, già diffidato, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario per Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, già diffidato, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". 

