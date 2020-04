Serie A, nel 2019 oltre 200 milioni di compensi ad agenti

NUMERI

Oltre duecento milioni di euro provenienti da club e giocatori della Serie A sono finiti nelle tasche degli agenti nel 2019. La cifra e' stata comunicata dalla Federcalcio che ogni anno pubblica sul proprio sito i dati relativi all'attivita' degli agenti in adempimento a quanto previsto dalla normativa Fifa nonche' dal regolamento per i servizi di procuratore sportivo. In totale le venti societa' del massimo campionato hanno speso 187,8 milioni di euro in commissioni. Quanto spende la Serie A in commissioni agli agenti

















































































Ultime gallery Vedi tutte

Davanti a tutti nella classifica dei corrispettivi erogati per i servizi resi dagli agenti spicca la Juventus con oltre 44 milioni, seguita da Inter (31,8 milioni), Roma (23,2) e Milan (19,6). Appena 500 mila euro invece il conto del Brescia. Gli agenti, pero', incassano anche dai giocatori e lo scorso anno hanno ricevuto dai tesserati per le societa' di Serie A circa 13,7 milioni di euro. Decisamente piu' basse le cifre in Serie B con meno di 20 milioni spesi dei club del campionato cadetto (in testa l'Empoli con 6 milioni), e 1,2 milioni pagati dai calciatori.