Serie A, lotta salvezza a quattro squadre: tutte le combinazioni

19/05/2019

Novanta minuti da giocare e ben quattro squadre attendono il proprio destino per la prossima stagione, considerando il Bologna che però rispetto alle avversarie ha una carta in più da giocarsi. Fiorentina, Empoli e Genoa in ordine di classifica faranno all-in nell'ultima giornata di campionato, con lo scontro del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Genoa che si preannuncia bollente. Al fischio di inizio dell'ultima giornata la squadra che ha più da perdere è il Genoa, attualmente terz'ultimo, ma le combinazioni sono veramente molteplici con o senza classifiche avulse. Vediamole tutte dalle più semplici alle più complicate e controverse.



Al Bologna basta fare un punto contro Lazio e Napoli per i rossoblù, mentre l'Udinese - che potrebbe chiudere a 40 punti come le altre - è salva in virtù delle varie classifiche avulse.



IL GENOA PERDE A FIRENZE

Retrocessione: Genoa

Salvezza: Empoli, Fiorentina, Bologna



IL GENOA PAREGGIA A FIRENZE

Retrocessione: Genoa se l'Empoli fa punti a Milano con l'Inter; Empoli se i toscani uscissero sconfitti a San Siro.

Salvezza: Fiorentina, Bologna



IL GENOA VINCE A FIRENZE E L'EMPOLI NON VINCE A SAN SIRO

Retrocessione: Empoli

Salvezza: Genoa, Fiorentina, Bologna



LA SITUAZIONE PIU' COMPLICATA: VITTORIA GENOA, L'EMPOLI VINCE E ARRIVO A PIU' SQUADRE CON 40 PUNTI



Il Genoa vince a Firenze; l'Udinese perde col Cagliari; l'Empoli batte l'Inter; il Bologna non fa punti contro Napoli e Lazio.

Salvezza: Empoli, Fiorentina, Udinese, Genoa

Retrocessione: Bologna (6) per la classifica avulsa, con Genoa (10), Udinese (8) e Fiorentina (7) tutte a 40 punti.



Il Genoa vince a Firenze; l'Udinese NON perde a Cagliari; l'Empoli batte l'Inter; il Bologna non fa punti contro Napoli e Lazio.

Salvezza: Empoli, Genoa, Fiorentina, Udinese

Retrocessione: Bologna (3) per la classifica avulsa con Genoa (8) e Fiorentina (4).



Il Genoa vince a Firenze; l'Udinese perde a Cagliari; il Bologna fa almeno un punto contro Napoli e Lazio

Salvezza: Empoli, Bologna, Udinese

Retrocessione: Genoa/Fiorentina in base al risultato finale della sfida del Franchi per una classifica avulsa pari tra le tre squadre (5 punti).

L'Udinese si salverebbe per una differenza reti migliore (+1), il Genoa (-2) solo battendo la Fiorentina (+1) con almeno due gol di scarto.