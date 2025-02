Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce

Allo stadio 'Franchi' di Firenze va in scena Fiorentina-Lecce, anticipo della 27esima giornata di Serie A. Raffaele Palladinio, tecnico viola, schiera tre centrali e inserisce Pongracic dal 1'. Davanti la coppia Zaniolo-Beltran. Out Pierotti nel Lecce, al suo posto Karlsson.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (5-3-2): De Gea, Dodò, Pongracic, Marì, Ranieri, Gosens; Ndour, Cataldi, Mandragora, Beltran, Zaniolo. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Berisha, Karlsson, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo