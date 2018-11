Serie A: Juventus squadra più amata dai tifosi, Inter più odiata

27/11/2018

Circa 15.000 appassionati di calcio nei cinque maggiori campionati europei sono stati intervistati per questo sondaggio ma a noi interessa la parte italiana. Ecco quindi che il 49% degli intervistati ha dichiarato simpatia (è il caso, per esempio, di chi ha una prima squadra per cui tifa e simpatizza per un secondo club) per la Juventus, poi Napoli-Roma al 37% prima di Milan (35%), Fiorentina (34%), Inter (33%) e Atalanta (31%).



Passando al tifo vero e proprio, la Juve si riconferma prima della classe: il 39% degli intervistati ha detto di tifare per i bianconeri poi Iner e Milan a quota 19%, seguono Napoli (15%) e Roma (13%). Dopo simpatia e tifo, analizzato anche il sentimento negativo: Inter squadra più odiata (40%) davanti a Juventus (38%), Milan (32%) e Napoli (30%).



Altre curiosità? Calcio & Finanza riporta che nel derby d'Italia la Juve è indicata dagli intervistati come ambiziosa, glamour e ricca di tradizioni mentre l'Inter è capace di emozionare, internazionale ed entusiasmante.