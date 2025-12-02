Serie A, allarme infortuni: "Troppe partite e calciatori sotto stress"

"L'infortunio di Vlahovic è paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. I tempi di recupero possono andare dai 3 ai 5 mesi, in relazione all'esito chirurgico qualora il calciatore venisse operato, alla capacità di rigenerazione del tendine e, soprattutto, alla capacità di rielasticizzare il tessuto e non creare nuove lesioni o aderenze importanti che rallenterebbero i tempi di rientro". Lo ha spiegato Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e titolare dei centri Sport Health, intervenuto per commentare l'infortunio subìto dall'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. "In questo caso parliamo dell'adduttore lungo sinistro, quindi della gamba che un giocatore mancino come lui utilizza principalmente per calciare. L'impressione è che possa trattarsi della tipica lesione da sovraccarico, sia per il gesto tecnico che ha compiuto al momento dell'infortunio, sia per il numero ravvicinato di competizioni e di allenamenti che ormai il calcio impone agli atleti. Tuttavia - aggiunge Torquati - solo lo staff della Juventus, altamente qualificato, può conoscere la situazione di Vlahovic nel dettaglio e gestirà sicuramente al meglio ogni step del percorso di recupero".