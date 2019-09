Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore (Salerno) hanno arrestato tre persone per gli scontri avvenuti domenica scorsa all'esterno dello stadio 'San Francesco' prima di Nocerina-Foggia, partita valida per il terzo turno del campionato di serie D, girone H. Uno dei tre e' ritenuto responsabile anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver provato oggi ad opporsi alle operazioni di arresto, ferendo un agente.