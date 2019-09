Questa settimana Inter e Milan presenteranno alla cittadinanza i progetti per realizzare un nuovo stadio. "Adesso il processo parte, mi fa piacere che si andrà anche verso una buona trasparenza rispetto alla

cittadinanza - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione degli eventi per celebrare gli 80 anni dell'ospedale Niguarda -. Devono decidere le squadre, però il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta". Per quanto riguarda la possibilità di abbattere il Meazza se il nuovo stadio verrà realizzato sulla stessa area "la mia

posizione l'ho detta più volte: vorrei cercare di difendere e valorizzare San Siro ma parto da un presupposto: qualcuno dice 'facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro'. Ecco, questo secondo me è sbagliato - ha aggiunto Sala -. Immaginate la tristezza del Meazza vuoto, con le luci, l'attenzione e tutta la visibilità sull'altro stadio che sta a 100 metri. Questo non è possibile. Per cui io continuo a ribadire che per me la prima soluzione è lavorare su San Siro - ha concluso - però non posso non ascoltare le squadre".