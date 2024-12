Leonardo Semplici ha commentato la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia: "Ho sfruttato questa gara per vedere un po' tutta la rosa a disposizione. Per 3-4 giocatori era la prima partita dopo tanto tempo e sicuramente nella prima mezz'ora non abbiamo fatto bene. Siamo tornati a quello che secondo me in questo momento è il modo migliore di stare in campo e nel secondo tempo abbiamo fatto buone cose. Prendiamo questa partita come insegnamento per rituffarci nel campionato".