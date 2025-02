Ronaldo compie 40 anni, auguri social di Real e Juventus

Quaranta anni e non sentirli. Traguardo importante per l'asso portoghese Cristiano Ronaldo. Ha iniziato come un'ala magra con capelli sciolti, piedi veloci e abilità strabilianti, mentre stupiva il mondo all'età di 17 anni dopo essersi trasferito al Manchester United. È cresciuto al Real Madrid diventando forse l'atleta più famoso del pianeta e uno dei più grandi marcatori di sempre nella storia del calcio. "Vogliamo inviarti i nostri più sentiti auguri per il tuo 40° compleanno. Tutti i tifosi del Real sono orgogliosi della tua leggenda e di ciò che rappresenti nella nostra storia. Buona giornata con la tua famiglia e i tuoi cari", è il messaggio di auguri sui social del club blanco. Ronaldo ha compiuto 40 anni mercoledì e i gol continuano a fioccare per la superstar portoghese nel crepuscolo della sua carriera, che sia per la sua nazionale o per il suo club saudita l'Al-Nassr. Chissà, potremmo ancora vedere la famosa celebrazione 'Siuuu' di Ronaldo alla Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, quando avrà 41 anni e mezzo.