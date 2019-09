Totti: "La Roma può arrivare tra le prime quattro"

L'INTERVISTA

Dopo la prima vittoria in campionato (4-2 contro il Sassuolo) per la Roma è arrivata anche la benedizione di Francesco Totti: "Ci siamo divertiti, soprattutto nel primo tempo. Se la Roma gioca così diventa tutto più facile". Il successo ha ridato entusiasmo alla piazza: "Dopo due pareggi si parlava di crisi - ha commentato l'ex capitano -, ora bisogna restare coi piedi per terra. Questa Roma però può arrivare tra le prime quattro".

Il mercato ha portato qualità alla rosa giallorossa e la mano del tecnico Fonseca, soprattutto in fase offensiva, si sta notando: "Sono arrivati due-tre giocatori di grande livello e possono dare un grande contributo a una squadra già forte". Resta la tegola degli infortuni: "Non è facile prevenirli perché si possono avere mille spiegazioni come i campi, le troppe partite, i viaggi. Serve anche fortuna e una vita sana dei calciatori". Infine una battuta sul suo futuro dopo aver lasciato la carica da dirigente della Roma: "Farò lo steward...".