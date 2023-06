Roma-Taylor, la battaglia continua. Foti attacca: "Probabilmente l'hanno premiato in denaro"

LA REAZIONE

L'inglese è stato inserito tra gli arbitri élite della prossima stagione scatenando la reazione del vice di Mourinho

La battaglia tra la Roma e l'arbitro Taylor non accenna a fermarsi. Il direttore di gara inglese, che secondo i giallorossi con il suo arbitraggio ha indirizzato la finale di Europa League in favore del Siviglia tra rigori negati ed espulsioni non decise, è stato inserito dalla Uefa tra gli arbitri élite della prossima stagione. Una decisione che, dopo le parole di Nuno Santos contro la Uefa e la scelta di Mourinho di abbandonare il board, ha fatto scatenare anche Salvatore Foti, il vulcanico vice dello Special One.

"Io gli darei anche un premio in denaro - ha commentato Foti sul proprio profilo Instagram privato in seguito a questa decisione, rincarano -. Anzi, probabilmente lo ha già avuto". Il tutto con un emoji ritraente un volto di un pagliaccio.

Non solo, Foti ha rincarato la dose postando il fermoimmagine del tocco di mano di Fernando in area di rigore: "Il calcio va nella direzione opposta. Noi non dimentichiamo. Voi? Velocemente".