Roma-Samp 4-1, Di Francesco: "Stiamo migliorando. Schick? C'è poca pazienza"

11/11/2018

Il 4-1 alla Sampdoria è una boccata d'ossigeno in campionato per la Roma: "Stiamo migliorando - ha commentato Di Francesco - e i ragazzi stanno crescendo attraverso prestazioni molto buone. Siamo molto più attenti in fase difensiva". Anche Schick è tornato al gol: "A Roma non c'è molta pazienza, lui ha subito certe pressioni. Oggi ha dato risposte positive, ma deve lavorare di più". Decisivo anche El Shaarawy: "Sono contento per lui".

"Tra oggi e Mosca i risultati sono stati importanti - ha continuato Di Francesco a fine partita -. Per l'interpretazione data al match la squadra mi è piaciuta, al di là del gol preso che dà fastidio. Tanti giovani e i nuovi acquisti sembrano essere più presenti, stiamo lavorando sulla mentalità e non dobbiamo smettere. Partiamo da questa vittoria e da questa prestazione, nelle due fasi la squadra mi è piaciuta".



Ora in campionato arriva la sosta: "Ci sta benissimo perché è il momento di ricarcirare la batterie anche per me, mi sono arrabbiato molto in questo periodo. Sono felice della pausa per far lavorare gli infortunati e far crescere di condizione qualche giocatore perché ci sarà bisogno di tutti alla lunga".