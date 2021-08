Roma, primo sorriso in Portogallo: Belenenses battuto 3-1

AMICHEVOLI

I gillorossi rimontano dopo un errore di Rui Patricio: in gol Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral

La Roma vince la prima delle tre amichevoli disputate fin qui in Portogallo. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia, è arrivato il 3-1 al Belenenses. Pronti via, però, Rui Patricio sbaglia uno stop in area favorendo il gol degli avversari. Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al gol di Dzeko servito da Karsdorp sul secondo palo. Nella ripresa poi si vedono in campo anche Mkhitaryan e Zaniolo con quest'ultimo che mette a segno il 2-1 al 56', mentre l'armeno trova l'assist per il 3-1 di Borja Mayoral a cinque minuti dallo scadere.

Prosegue l’imbattibilità per la nuova Roma di Josè Mourinho in questa fase pre-stagionale. La trasferta in terra portoghese, dopo i due pareggi contro Porto e Siviglia, si chiude con il successo dei giallorossi per 3-1 contro il Belenenses. Un’amichevole, in verità, non prive di difficoltà. Dopo 15 minuti, infatti, i capitolini vanno sotto nel punteggio per colpa di un grave errore difensivo: il retropassaggio di El Shaarawy per Rui Patricio non è preciso, il portiere portoghese non riesce a controllarlo e viene beffato da Ndour, che gli ruba la sfera e lo supera. 1-0. La reazione, comunque, non tarda ad arrivare: Pellegrini lancia sulla destra Karsdorp, quest’ultimo compie un traversone sul quale si avventa Dzeko, che scarica il pallone sotto la traversa per l’immediato 1-1 al 20’.

La Roma gestisce a questo punto interamente il match. Si costruisce diverse occasioni da gol per ribaltare la situazione, ma deve aspettare l’inizio del secondo tempo per farlo: al 56’, ecco anche il clamoroso errore di Andrè Lopes, che effettua un retropassaggio e di fatto consegna il pallone a Zaniolo solo davanti al portiere. L’esterno offensivo della Roma dribbla Luis Felipe e realizza il 2-1 a porta vuota. Qualche scontro fisico un po’ sopra le righe caratterizza la ripresa, ma la partita viene poi chiusa nei minuti finali da Borja Mayoral: Zalewski ruba il pallone al limite dell’area avversaria e serve Mkhitaryan, che regala un assist d’oro che è solamente da spingere in rete per l’ex attaccante del Real Madrid. Finisce 3-1 per la Roma, che lascia quindi il Portogallo con impressioni più che buone. Non hanno preso parte alla partita il neo acquisto Shomurodov, Cristante e Veretout.

Sabato si chiuderà il ritiro nell'Algarve, ma prima di tornare nella Capitale ci sarà la sfida in Spagna con il Betis Siviglia del 7 agosto.

ZANIOLO: "SIAMO SULLA STRADA GIUSTA"

"Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister. Siamo andati a pressarli alti, nel secondo tempo abbiamo faticato di piu', ma il clima era molto caldo. Siamo felici, vogliamo continuare così. Ora ci aspetta il Betis e speriamo di vincere", ha detto Nicolò Zaniolo ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 3-1 contro il Belenenses. Poi sulla preparazione ha continuato: "Ci alleniamo sempre a mille, la strada è quella giusta e al campo andiamo sempre con il sorriso e l'allegria. Questo è importante, ma l'obiettivo è farsi trovare pronti per la prima di campionato". Infine una battuta sulla sua condizione atletica: "Giorno dopo giorno prendo sempre più fiducia dei miei mezzi, mi sento bene. Sono felice e siamo un bel gruppo. Spero di dare un grande contributo alla squadra quest'anno perché ne ho bisogno io e ne ha bisogno la squadra".