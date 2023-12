Roma, Mourinho: "Il muro della Juve è difficile da superare. Ci è mancato solo il gol"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "La rete subita ha cambiato tutto, superare il muro della Juve è difficile"

© Getty Images La Roma è uscita sconfitta in casa della Juventus: "Abbiamo giocato con tanta personalità ma ci è mancata concretezza - ha commentato Mourinho a fine partita -. Siamo riusciti a creare più di quanto avrei pensato alla vigilia, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene creando molti problemi alla Juventus. Ci è mancato il gol, poi dopo aver preso un gol per qualche rimpallo è diventato tutto più difficile perché superare il muro della Juve è difficile perché molto strutturato. Sono contento di come abbiamo affrontato e preparato la sfida, ma ovviamente non del risultato".

Continuano le difficoltà in trasferta per la Roma: "Ovviamente in casa siamo una formazione diversa, ma non siamo l'unica squadra ad avere questo problema. Bisogna avere rispetto del nostro lavoro e del nostro impegno nonostante tutti i problemi che abbiamo - ha commentato Mourinho a DAZN -. Ho detto più volte che fuori casa forse ci manca un po' di personalità e di capacità di imporsi, ma non oggi, contro la Juventus non è successo e loro lottano per lo scudetto. Siamo stati la squadra più forte nel primo tempo e solo il gol ha cambiato la prospettiva del match. Non siamo riusciti a creare grosse occasioni nella ripresa, ma è un peccato perché nel primo tempo abbiamo fatto molto bene".