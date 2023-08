Roma, Lukaku punta il Milan

LA CAPITALE SOGNA

L’attaccante belga sbarcato ieri nella Capitale potrebbe andare in panchina nel match di venerdì sera contro i rossoneri

Dopo il Lukaku-day che ha letteralmente mandato in delirio il popolo giallorosso, i tifosi della Roma non vedono l'ora di poter abbracciare il loro nuovo attaccante all'Olimpico e l’occasione potrebbe presentarsi già venerdì sera. Certo, Big Rom non può essere pronto per giocare dopo un’estate complicata trascorsa ad allenarsi da solo ai margini del progetto Chelsea, ma in attesa dell'ufficialità questa mattina svolgerà il primo allenamento a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Il belga lavorerà con i nuovi compagni per due giorni, poi venerdì sera ci sarà subito la sfida contro il Milan nella quale molto probabilmente verrà convocato e partirà dalla panchina.

Si preannuncia (ovviamente) uno stadio Olimpico sold-out e contro i rossoneri l'ex attaccante dell'Inter (anche a Roma vestirà la numero 90), nel cui contratto oltre ai bonus legati a presenze e gol è presente anche un bonus legato alla vittoria dello scudetto, potrebbe anche giocare i primi minuti con la maglia giallorossa. Vedi anche roma A Roma è già Lukaku-mania, primo murales in città per Big Rom

Poi per Lukaku, che ha giocato l’ultima partita ufficiale lo scorso 20 giugno con il Belgio (doppietta all’Estonia), sarà il momento del lavoro perché le visite mediche svolte ieri a Villa Stuart hanno sancito che il fisico è solido, ma c’è qualche chilo da smaltire per arrivare al peso forma, che è di 101 kg. Mourinho e il suo staff prepareranno un programma specifico in campo e palestra prima sul fondo e poi sullo sprint con l'obiettivo di presentare il nuovo gioiello di casa da titolare nella partita del 17 settembre contro l’Empoli all’Olimpico.

NON SOLO LUKAKU, QUELLE VOCI SU SERGIO RAMOS...

Roma sogna con l'arrivo di Lukaku e forse non vuole svegliarsi. Dopo l’addio di Ibanez, la società giallorossa aveva fatto sapere che avrebbe provato a prendere un altro centrale difensivo e ieri, forse proprio per via dell'effetto Lukaku, nella Capitale ha iniziato a circolare il nome di Sergio Ramos, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza al Psg. Il club giallorosso ha smentito un eventuale interesse, ma il presidente Friedkin ha abituato il suo popolo a sorprese incredibili e alla fine del mercato mancano ancora tre giorni.