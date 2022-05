Roma, la carica dei 70mila dell'Olimpico: Mou li vuole in... campo

Settantamila persone contro undici: questo quello Mourinho vuole questa sera all'Olimpico. L'allenatore della Roma ha chiesto letteralmente ai tifosi di scendere in campo contro il Leicester: "Voglio gente che venga a giocare la partita, non solo a vederla. Contro il Bodo abbiamo sentito la spinta del nostro pubblico". Obiettivo finale di Conference League per alzare al cielo un trofeo. Si riparte dall'1-1 dell'andata, basta vincere per volare a Tirana: appuntamento il 25 maggio.

Getty Images