Roma, sospiro di sollievo per Dybala: esami escludono lesioni, in dubbio contro il Milan

In attesa di poter abbracciare Romelu Lukaku, l'attenzione in casa Roma è stata rivolta agli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala in mattinata dopo lo stop subito a Verona a metà della ripresa. Uscito zoppicante per un problema muscolare alla coscia, guai fisici che non sono una novità per l'argentino, la Joya è stata visitata nella Capitale e sono state escluse lesioni. Un sospiro di sollievo per il 21 giallorosso, che si è dunque fermato in tempo quando ha sentito il fastidio, e per Mou, che però potrebbe dover essere costretto a far a meno dell'attaccante per il match contro il Milan.